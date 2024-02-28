Депутаты хотят упростить процедуры банкротства физлиц

Депутаты планируют упростить процедуры банкротства физических лиц. Речь идет о внесудебном банкротстве и восстановлении платежеспособности. В парламенте предлагают расширить перечень финорганизаций, подпадающих под процедуру внесудебного банкротства. Сегодня граждане могут списать свои долги только перед банками и микрофинансовыми организациями. Кроме того, депутаты хотят освободить должников от обязанности прилагать документы к заявлению о применении внесудебного банкротства.

Комитет госдоходов РК:

— В законе о банкротстве есть статья 16, которая устанавливает, что должник подает заявление на процедуру внесудебного банкротства и к этому заявлению прилагает список кредиторов с указанием их наименований, суммы долга, местонахождения. Также он прилагает копию документа, который подтверждает, что должник предварительно провел процедуру урегулирования по договору банковского займа и по договору о предоставлении микрокредита. Согласно новым поправкам, заявитель будет освобожден от предоставления этих двух документов.

Что касается процедуры восстановления платежеспособности, то депутаты намерены исключить из основания для её применения требование об отсутствии погашения кредита в течение 12 месяцев. А еще парламентарии намерены не запрещать должникам выезжать из страны после утверждения плана восстановления платежеспособности.

Дарья Пышмынцева



