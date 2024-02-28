Аэрацию проводят на озере Пёстром

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Конец февраля — начало марта — это самый опасный период для рыб. Особенно для тех, что обитают в мелких водоёмах. В этот период уровень кислорода в воде может дойти до критической отметки — 2 мг/литр. Если этот показатель будет ниже, может произойти замор рыбы. Чтобы этого избежать, специалисты проводят аэрацию.

Аэрация — это процесс насыщения воды кислородом. Первым делом специалисты проверяют его уровень. В озере Пёстром на данный момент он составляет 2,8 мг/литр. В арсенале также имеется эхолот.

ГРИГОРИЙ ПЕТРУШЕВСКИЙ, главный специалист отдела рыбной инспекции по СКО:

— В данном озере есть три вида кислородопотребляющих рыб. Это окунь, щука и платва. Такие рыбы особенно нуждаются в кислороде. Аэрация проводится с помощью различных средств. Это установление снопов, перекачка воды с помощью помп, установление аэраторов.

Вот этот самодельный ветряной аэратор работает круглосуточно. Вращаясь от ветра, он не даёт воде замёрзнуть. Похожую работу выполняют и снопы. В лунки вставляют охапку камышей, благодаря чему в воду проникает кислород и ультрафиолет.

АМАНГЕЛЬДЫ КАЖГАЛИЕВ, главный специалист отдела рыбной инспекции по СКО:

— У нас 167 природопользователей. За ними закреплены 330 водоёмов. На более 300 водоёмах аэрация полностью проводится. В этом году боимся, что может быть замор рыбы, т.к. толщина льда около метра и толщина снега больше полуметра. Вода уходила, пребывания не было. Может быть в этом году, т.к. снега много.

В озере Пёстром немало различных видов водных обитателей. Ежегодно здесь проводят зарыбление. Владимир Иваненко арендует этот водоём уже 14 лет.

ВЛАДИМИР ИВАНЕНКО, арендатор озера Пёстрого:

— Пытаемся что-то с озером сделать. Но очень тяжелое положение сейчас — большая нехватка воды. Более метра не хватает. В последние годы снега мало, дождей. Озеро заилилось. Раньше оно было заковано гранитом, все берега. Поэтому вся растительность не выбивалась на берег, как на других водоёмах. А она обязательно должна выбиваться. Она об этот гранит билась и обратно в озеро. И сейчас происходит гниение. Очень много травы в водоёме.

А на состояние рыб это очень влияет, подчеркивает Владимир Иваненко. Своими силами решить эту проблему, признаётся мужчина, у него не получится. Досаждают и любопытные жители. Сейчас на водоёме много лунок, стоят специальные аппараты, потому специалисты просят не приближаться к ним, т.к. лёд рядом может треснуть.

Диана Салихова