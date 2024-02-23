Проблемы учащихся по профессиональному самоопределению обсудили в Kozybayev University

«Кем я хочу быть?», «Каким я вижу свое будущее?» — этими вопросами задаётся каждый школьник. Проблема профессионального самоопределения молодёжи в современном мире особенно актуальна. Чаще всего абитуриенты выбирают самые распространенные профессии. Вопросы осознанного выбора будущей специальности разбирали педагоги, родители и потенциальные работодатели на встрече в Kozybayev University.

ГУЛЬМИРА ОСПАНОВА, директор департамента по приёму Kozybayev University:

— Нам нужно определить наши единые задачи, ведь профориентационная работа не говорит о том, чтобы мы рассказывали конкретно о наших специальностях. Для чего мы эти встречи организовали? Для того, чтобы мы сделали единую концепцию, виденье профориентационной работы как в школах, так и во всех учебных заведений. Важны мнения наших работодателей, мнения родителей, самих выпускников, студентов 1-2 курса.

Ощутимый дефицит кадров наблюдается в технических профессиях. Однако, именно такие специалисты наиболее востребованы на казахстанском и международном рынках труда.

КИРИЛЛ ФИЛОНОВ, работник ОАО «РЖД», представитель средней школы №10 им. Н.К. Крупской:

— Сегодня многие отрасли производства, в том числе промышленность, транспорт, нуждаются в узких специалистах, специалистах очень узкого профиля. Нужно создавать необходимую культурную среду для того, чтобы в дальнейшем наше общество пополнялось и важными специалистами, которые неоходимы отраслям промышленности, производства, экономики, нашей жизни. И с другой стороны, конечно же, нужно уделять внимание, прежде всего, молодёжи как будущему.

Помочь учащимся принять правильное, взвешенное решение — одна из основных задач старшего поколения. К слову, сейчас в регионе насчитывается 355 педагогов-профориентаторов. Все они регулярно улучшают свои навыки, посещают семинары и тренинги.

Валерия Филатова