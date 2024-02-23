Почти наполовину снизили затраты на отопление в Бескольской школе-колледже

Затраты на тепло- и электроснабжение составляют значительную часть бюджета образовательных учреждений. И эта сумма с недавних пор ещё выросла из-за повышения тарифов. В Бескольской школе-колледже смогли найти решение, как сэкономить. Здесь установили автономоную котельную.

ТАТЬЯНА МИШКИНА, генеральный директор ТОО «Бескольская школа-колледж», Кызылжарский район:

— До того, как мы установили печь на щепи, затраты на отопление выходили примерно 13 миллионов тенге. И с установкой этой печи мы смогли снизить эти затраты практически наполовину. Сейчас мы отапливаем один из корпусов школы полностью этой печью. Вторая часть у нас находится на центральном отоплении. Решение принималось учредителями. Наш учредитель — ТОО «Радуга». Исходя из того, что такая же котельная используется учредителем на своей производственной территории. И огромную территорию отапливает такая печь, то есть, опыт по использованию был уже.

Приобрели такую котельную весной прошлого года. Новое оборудование обошлось в 92 миллиона тенге. Основную часть этих средств — 73 миллиона тенге взяли в кредит. А также компания воспользовалась программой «Устойчивые города для низкоуглеродного развития».

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ АО ФРП «DAMU»:

— По этой программе ООН просубсидировала 40% основного долга. То есть, было применено три инструмента поддержки. Первый — это субсидирование основного долга. Ввиду недостаточности залогового обеспечения компания получила гарантию фонда «Даму». И после исполнения своих обязательств ПРООН компания обратилась за снижением процентной ставки, за субсидиями. И конечная ставка для предпринимателя составила 7,25%. При этом фонд «Даму» оплачивает 13,75%.

Работает котельная в автономной режиме. За ней нужно лишь присматривать время от времени. Что касается экологии, проводились исследования — вредных выбросов эта котельная в атмосферу не несёт. Так что и эмиссию учреждение не оплачивает. На «выходе» остаётся лишь древесная зола, рассказывает оператор котельной.

СЕРГЕЙ МЕЛЬНИКОВ, оператор котельной, Кызылжарский район:

— Два ведёрка за сутки. Режим нагрузки сейчас идёт. Всё. Он работает в автономном режиме полностью. Сейчас он добёрет температуру градусов 75 и отключится, уйдёт в сон. После остынет и опять включается. Периодически посматриваем, потому что может крупная щепка попасться.

Щепы заказывают из Соколовки. Хранят вот в таком бункере. Оттуда щепа автоматически подаётся в печь. Мощность этой котельной — 300 квт/час. Температуру устанавливают минимум 55 градусов в обычные дни и до 72 градусов в морозные. На момент съёмок была как раз такая погода. По ощущениям в школе комфортно. Дети сидят в лёгких кофточках, кто-то даже в футболках.

АЛИНА ЩУКИНА:

— Я считаю, что у нас в классе тепло, уютно и хорошая температура.

ВИОЛЕТТА КОРЖ:

— В школе у нас всегда теплая температура и холодно никогда не бывает. Мы бегаем, играем. У нас же там шахматы есть — можем в шахматы играть с одноклассниками.

АРТЁМ ПЕННЕР:

— На уроке сидится хорошо. Никогда не бывает холодно. Мы на перемене бегаем, прыгаем, играем в догонялки.

Всего в школе на сегодня обучаются порядка 940 детей, в колледже — более 80 студентов, а трудятся более 160-ти педагогов.

Диана Салихова