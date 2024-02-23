Операцию «Скотокрад» проводят полицейские

С 21 февраля полицейские совместно с работниками ветеринарной службы проводят рейды по рынкам, проверяют автомобили, перевозящие скот и мясопродукцию. Проверены 85 единиц автотранспорта, 26 мест реализации, 126 крестьянских, фермерских хозяйств и отгонных точек. При отсутствии сопроводительных документов на мясо следует административное наказание.

РАХАТ ГАЛИАСКАРОВ, оперуполномоченный УКП ДП СКО:

— В целях выявления и пресечения скупки и реализации краденой мясной продукции, а также предупреждения и раскрытия краж скота в период с 21 по 23 февраля т.г. на территории СКО проводится ОПМ «Скотокрад».

За эти два дня полиция совместно с ветеринарной службой проверили 237 объектов на наличие сопроводительных документов к мясной продукции. Если такового нет, следует административное наказание. Стражи правопорядка выявили 17 нарушений и раскрыли две кражи скота. Полицейские напоминают фермерам, что вольный выпас сельхозживотных запрещен, и рекомендуют укреплять подворья.

Анна Богословская

