Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Как сообщили в Нацбанке, положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд.

Годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три месяца подряд. При этом месячная инфляция складывается выше среднеисторических значений. Внешний инфляционный фон складывается нейтрально. Инфляция в ряде стран – торговых партнеров несколько ускорилась, немного повысив внешнее инфляционное давление. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.