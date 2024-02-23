Финальные игры в рамках зимнего спортивного праздника «Север» проходят в Петропавловске

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— Финальные игры в рамках областного зимнего спортивного праздника «Север-2024» стартовали сегодня утром на стадионе «Карасай». В финале за первое, второе и третье места поборются 6 команд.

Проходят игры по хоккею с шайбой. На льду встретятся спортсмены из районов им. Г. Мусрепова, Аккайынского, Тайыншынского, М.Жумабаева, Есильского и Кызылжарского.

Первыми на лёд вышли команды из Аккайынского и Тайнышнского районов. Обе команды с начала игры показывают слаженность, уверенность и желание победить. С первых минут аккайынцы производят серию контратак, но и тайншынцы не сдаются. Несмотря на равную борьбу, счет открывают команда Аккайынского района.

ЖЕНИС ЕСЛЯМОВ, нападающий команды Аккайынского района:

— Для нас, сельчан, праздник «Север» — это большое событие. К этим играм готовимся, выступаем в разных видах спорта. Я уже на протяжении 35 лет играю за Аккайынский район. Сами себя готовим, сборы проводим. Конечно, будем биться за победу. Победа всем нужна: и им, и нам. Хорошо играют, слабых команд нет. Из года в год уровень хоккея растёт.

Игра получилась накаленной. Представители каждой команды искали уязвимое место соперника. Но в этом матче сильнее оказалась команда Аккайынского района. Счет — 9:2. В течение дня в рамках «Север-2024» проходят игры по шорт-треку, футзалу и лыжным гонкам. Торжественное открытие областного зимнего спортивного праздника состоится сегодня, 23 февраля, в 19-00 часов в селе Бесколь Кызылжарского района.

Камилла Карим