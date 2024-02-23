Биоразлагаемую пищевую пленку разработали в Кozybayev University

От 100 до 200 лет. Столько времени пищевая пленка разлагается в природе. Ежегодно казахстанцы производят свыше 600 тонн различных пластиковых отходов. Проблема серьезная и требует комплексного подхода, а еще реальных действий.

В Кozybayev University разработали биоразлагаемую пищевую пленку из водорослей. Проект, к которому привлекли студентов, возглавляет старший преподаватель Агротехнологического факультета Елена Иль.

ЕЛЕНА ИЛЬ, старший преподаватель Агротехнологического факультета Kozybayev University:

— Наша биоразлагаемая пленка сократит использование полимерных, целлофановых пакетов, улучшит экологию по утилизации упаковочных материалов. Пленка не требует особой утилизации, она хорошо разлагается в горячей воде. Если данная пленка будет попадать на открытый грунт, то в процессе воздействия естественных факторов, она будет разлагаться, не нанося вред окружающей среде.

Пленка состоит из природного гелеобразователя — каррагинана. Он получается при экстракции красных морских водорослей. Средства для научной деятельности вузу выделил корпоративный фонда National Conservation Initiative и Назарбаев университет.

ЕЛЕНА ИЛЬ, старший преподаватель Агротехнологического факультета Kozybayev University:

— В рамках программы Sustainability Living Lab, реализованной корторативным фондом National Conservation Initiative совместно с офисом устойчивого развития Назарбаев университета нами было выиграно финансирование на реализацию нашего проекта. Финанстрование составило 1 млн 300 тысяч тенге. Оно пошло закуп оборудования и расходного материала.

Впереди у ученых исследования по совершенствованию технологии производства, увеличению прочности пленки и влиянию на организм человека.

Нина Кузнецова, студентка Kozybayev University:

— Мы заинтересовались, начали эксперементировать с сотавами, дозировками, добились идеальной констистенции в итоге. Я студентка 2 курса Kozybayev University, обучаюсь на образовательной программе совместно с Университетом Аризоны — «Пищевая безопасность». Проект, который мы разрабатываем тесно связан с моей профессией. В будущем знания из проекта буду использовать для написания научных статей, дипломной работы.

Команда, которая трудится над экологичным проектом, попробовала добавить в пленку пищевые красители, чтобы сделать цветные варианты пищевой пленки. Из нее даже сделали пробные пакеты, правда, над их прочностью еще предстоит поработать. Исследователи университета планируют получить патент на свою разработку.

Дарья Пышмынцева