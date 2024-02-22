17 субсидий утверждено в рамках Единой комплексной поддержки бизнеса в СКО

Единая комплексная программа поддержки бизнеса начала действовать в Казахстане с 5 февраля. В её рамках изменился подход к субсидированию. Теперь основное внимание будет уделено обрабатывающей промышленности, переработке сельскохозяйственных продуктов и проектам, занятым в оказании высокотехнологичных услуг.

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ АО ФРП «DAMU»:

— Фонд использует дифференцированный метод, согласно которому мы поэтапно снизим нагрузку на государственный бюджет, и предприниматели смогут финансироваться, используя рыночные механизмы. Коснулось это почти всех направлений бизнеса: начиная с микро-предпринимательства, малого и среднего бизнеса, предпринимателей в моно и малых городах и сельских населённых пунктах, социальных предпринимателей. И ещё одно направление появилось — фондовая биржа, которая позволяет предпринимателям привлечь инвестиции путём выпуска ценных бумаг на фондовом рынке.

Расширены механизмы финансовой поддержки. Для получения гарантий увеличили максимальную сумму кредита до 3,5 млрд тенге. Ранее она составляла 1 млрд тенге.

АСЕЛЬ СЫЗДЫКОВА, главный менеджер по продвижению программ АО ФРП «DAMU»:

— Фонд поэтапно переходит от субсидирования к гарантированию. Очень важный момент отметил наш Президент в Послании народу Казахстана о том, чтобы стимулировать проекты производства и глубокую переработку. То есть, мы должны сделать акцент на глубокой переработке зерна, мяса, молока, металлов, продуктов нефти, газа и углехимии. Это позволит в будущем укрепить промышленный каркас страны и обеспечить нашу продольственную безопасность.

На сегодня по этой программе уже утвердили 17 субсидий, в работе находятся также 8 гарантий. В целом, за прошедший год областной филиал фонда поддержал почти 560 проектов на сумму 51 млрд тенге.

Диана Салихова