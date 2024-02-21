В СКО пеший патруль полиции спас замерзающего человека

Пешие патрули ежедневно обходят территорию райцентра Мамлютки. В зоне проверок — ранее судимые, семейные дебоширы, алкоголики и другие категории подучётных лиц, а также известные притоны. Один из них расположен в двухквартирном доме. Здесь проживает 62-летний мужчина с алкогольной зависимостью. В ночь с субботы на воскресенье его проверили старший лейтенант полиции Сергей Ковальчук и младший сержант полиции Владислав Естефеев. Они обнаружили нетрезвого хозяина, который лежал на полу в нетопленном доме. Полицейские незамедлительно вызвали карету скорой помощи. Медики констатировали общее переохлаждение и обморожение конечностей, после чего госпитализировали сельчанина. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное.

Валерия Филатова