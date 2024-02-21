В Петропавловск приехали театральные критики Казахстана и России

Театральные критики Казахстана и России посетили казахский музыкально-драматический театр им. С. Муканова. Для журналистов организовали пресс-конференцию с участием мэтров сценического искусства. Эксперты обменялись тёплыми приветствиями с руководством театра, поделились своими первыми впечатлениями.

САНИЯ КАБДИЕВА, кандидат искусствоведения, профессор КазНАИ, заслуженный деятель РК:

— Я хочу сказать, что труппа всё время возрождается из пепла как феникс. Кто бы ни уходил, куда бы ни уходили, те, кто остаются, находят в себе силы. Руководство находит возможность приглашать грамотных режиссёров или отправлять своих актёров на мастер-классы, лаборатории, летние школы. Для меня это показатель того, что театр — это живой организм, который очень профессионально работает.

Эксперты считают, что подобные встречи являются отличной возможностью для обмена опытом и укрепления сотрудничества.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, председатель экспертного совета российской национальной театральной премии «Золотая маска», преподаватель Российского института театрального искусства — ГИТИС:

— У меня были встречи с коллективами из Казахстана, но это было всегда в контексте фестивалей, бегло и с определёнными своими нюансами. А вот когда приезжаешь непосредственно в «дом», ты имеешь возможность войти, будем говорить, «со служебного входа», имеешь возможность познакомиться с коллективом. Тот набор спектаклей, который нам представлен, достаточно интересен. Здесь есть, как я понимаю, спектакли современного взгляда, современной режиссуры, есть спектакли, посвященные национальной культуре, традиционному взгляду.

После пресс-конференции гостям показали спектакль «12 минут» режиссёра Алибека Омирбекулы. Театральные критики пробудут в Петропавловске три дня. За это время их вниманию представят четыре спектакля. Также с участием экспертов запланированы мастер-классы для молодых актёров.

Валерия Филатова