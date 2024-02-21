В Казахстане рассматривают разработку новой демографической политики

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев призвал к разработке новой демографической политики для страны с целью увеличения численности населения до 30-40 миллионов человек за 10 лет. Он подчеркнул необходимость привлечения специалистов из-за рубежа для развития экономики, а также отметил недостаток эффективности текущих программ внутренней миграционной политики. Ашимбаев также выразил обеспокоенность сокращением населения в некоторых областях страны и потребностью в пересмотре подходов к миграционным программам.