Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев озвучил демографические данные страны на данный момент

«В ноябре прошлого года численность населения Казахстана достигла 20 млн человек. Демографический рост — это основной механизм повышения конкурентоспособности нашей страны. В этой связи в рамках исполнения поручений Главы государства приняты концепции миграционной политики развития сельских территорий. Документы направлены на развитие трудовой мобильности, формирование качественной инфраструктуры и повышение уровня жизни граждан. Также в проект Национального плана развития до 2029 года внесен ряд конкретных мероприятий. Теперь в рамках новой системы государственного планирования необходимо обеспечить их качественную реализацию», — сказал Маулен Ашимбаев во время правчаса в Сенате.

В целом, по его словам, интенсивный демографический рост открывает путь к возможностям с высоким потенциалом.