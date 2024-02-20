До миллиона тенге может получить молодежь Казахстана

В Казахстане 7,1 % граждан в возрасте от 18 до 35 лет не работают и не учатся. Такая категория временно неустроенной молодежи называется NEET. Попробовать реализовать себя и получить предпринимательские навыки они могут благодаря «ZHAS PROJECT».

АНАРА БИТЕБАЕВА, исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация Даму»:

— Основные цели «ZHAS PROJECT» — создание условий для развития молодежи категории NEET, поддержка молодежных идей и проектов, представляющих практический интерес и значение для социально-экономического развития местного населения. А также это обучение участников новым навыкам по социальному предпринимательству.

На реализацию проекта государство выделяет до 1 млн. тенге. Получить их победитель конкурса не сможет: фонд «Даму» в пределах этой суммы оплачивает счета. Все приобретенное оборудование остается у бизнесмена.

АНАРА БИТЕБАЕВА, исполнительный директор ОЮЛ «Казахстанская ассоциация Даму»:

— У нас в прошлом году по Астане было очень много заявок. Один из грантополучателей, который выиграл, создал социальный проект «Арт-терапия» для детей с расстройством аутистического спектра. С одной стороны, он принес пользу, с другой — получил навыки ведения бизнеса.

Прием заявок стартует 25 марта и продолжится до 24 апреля. В нашей области определят 8 победителей. Чтобы подать заявку, нужно быть гражданином Казахстана, иметь регистрацию в регионе и быть в статусе временно неустроенной молодежи.

Анна Богословская

