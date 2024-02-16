В Северо-Казахстанской области изменились тарифы на электрическую энергию

С 16 февраля для потребителей ТОО «Севказэнергосбыт» вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию. Стоимость услуги увеличилась на 3,85 тенге. Теперь с учётом налога на добавленную стоимость она составит 27,52 тенге/кВтч. В том числе для бытовых потребителей стоимость услуги составит 19,20 тенге/кВтч. Повышение тарифов на электроэнергию обусловлено рядом причин.

МАГАУИЯ САГАНДЫКОВ, генеральный директор ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Основные причины повышения тарифа — это, во-первых, повышение тарифа на покупную энергию, которую мы закупаем у Единого закупщика. Вы все знаете, что с июля были изменены правила закупа электроэнергии. Для нас она до 1 января 2024 года составляла 11,01 тенге. С 1 января 2024 года она составляет 12 тенге за 1 кВт/ч. Хочу отметить, что увеличение тарифов электропроизводящих и электропередающих организаций произведено в связи с увеличением инвестиций в основные средства для обеспечения надёжности электроснабжения потребителей и снижения износа энергетического оборудования, в соответствии с поручением Главы государства «Тарифы в обмен на инвестиции».

Валерия Филатова