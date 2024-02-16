Министерство труда и социальной защиты планирует до конца года разработать и утвердить «Концепцию инклюзивной политики до 2030 года»

Цель концепции – обеспечение прав лиц с инвалидностью, их социальная интеграция во всех сферах жизнедеятельности, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова. Представители ведомства и НПО обсудили шаги по реализации этой концепции в северных регионах страны. Планируется учесть мнение общественности и разработать индикаторы для отслеживания прогресса.

По мнению экспертов, важно обеспечить доступ к образованию и трудоустройству для лиц с инвалидностью. Обсуждались также вопросы пенсионных выплат и улучшения доступности общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями.