Министерство культуры и информации запустит онлайн-портал о культурном наследии Казахстана, который будет распространяться на 8 языках

«В культурной сфере нашей страны много нерешенных проблем, но это не значит, что у нас нет полностью сформированной культуры, нет богатого наследия, истории, которой мы можем гордиться. Мы должны поддерживать то, что у нас есть, возрождать то, чего нет, предлагать все это, прежде всего, нашему народу, а затем и миру», — высказалась министр культуры и информации Аида Балаева на заседании коллегии ведомства.

Она сообщила, что в Казахстане впервые запускается онлайн-портал «Культура», который будет распространяться на 8 языках.

«Его основная задача — создать условия для того, чтобы каждый человек, проявляющий интерес к нашему культурному наследию, не выходя из дома, мог ознакомиться с музеями, библиотеками, театрами, национальным кино, выставками, музеями-заповедниками, золотым фондом национальной музыки и новыми образцами современной музыки», — сказала министр.