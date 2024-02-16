Международный инвестиционно-строительный форум прошел в Петропавловске

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Международный инвестиционно-строительный форум проходит в Петропавловске. Последний раз мероприятие такого масштаба в областном центре проводили в 2016 году. Форум — идеальная площадка для презентации действующих, а также новых проектов и заключении договоров о сотрудничестве.

РАХИМ ОШАКБАЕВ, экономист:

— Я каждый год приезжаю в область, я очень сильно удивился, когда в 2021-2022 годы был продемонстрирован впечатляющий пул проектов, которые были запущены в 2020 году, когда вся страна была на карантине, область не теряла времени. Была инициирована СЭЗ «Qyzyljar», была сделана реновация промышленных предприятий, были выделены 30 млрд тенге через СПК. Все те проекты, которые были на стадии инициации были, сейчас они реализованы.

В работе форума приняли участие около 200 делегатов. Это руководители и представители центральных и местных государственных органов, национальных компаний, финансовых институтов, институтов развития Казахстана, банков и бизнес-ассоциаций, казахстанские и зарубежные компании, работающие в ведущих отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии. Часть участников презентовала возможности своих компаний на выставке.

ЯКУБ ЯНАРДАГ, помощник руководителя холдинга «YDA Group», Турция:

— Мы инвестируем в многопрофильную больницу в Петропавловске. Проект известный, строится с 2020 года. Мы еще хотим реализовать МЖК первого уровня, состоящее из 6 блоков, включающее в себя апарт-отель, второй проект будет класса люкс. В нем будет бизнес-центр, отель 5-звездочный и ЖК люксового уровня.

Кроме того, жилье бизнес-класса в Петропавловске планирует построить столичная компания ТОО «Строй Элит Дом».

МАДИЯР ДЖАГАПАРОВ, представитель ТОО «Строй Элит Дом», г.Астана:

— Данный жилой комплекс мы уже возвели в городе Костанае. Дом премиум-класса с трехметровыми потолками, расширенными окнами, системой «умный дом». Прежде чем зайти в любой регион, мы мониторим рынок, делаем опрос людей. Узнаем, что здесь строится и продается. Мы выявили потребность, что здесь нужен паркинг, есть потребность в современном жилье.

В регионе появятся не только элитные новостройки, но и современные многофункциональные предприятия. К ним можно отнести завод по производству кормовых дрожжей, их же используют при изготовлении комбикормов.

СЫРЫМ АБЫЛГАЗИЕВ, и.о. директора «PROSOL SPA», Италия:

— Основной потребитель нашей продукции — это европейские страны, страны Юго-Восточной Азии. Также мы планируем расширить наши продажи в Китае, поэтому завод в РК играет для нас очень важную роль с точки зрения производства и логистики.

На форуме во время пленарного заседания презентовали экономический и инвестиционный потенциал региона, участники обсудили актуальные вопросы привлечения инвестиций в приоритетные отрасли.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Каждая вторая МТФ, введенная в республике, строится на территории СКО. Сегодня бизнес заинтересован в инвестировании в регион, к примеру, за последние три года в область пришли 15 новых компаний с иностранным участием.

АБЗАЛ АБДИКАРИМОВ, вице-министр национальной экономики РК:

— За прошлый год объем инвестиций в основной капитал выросли на 17,3%, достигли более 445 млрд тенге. Рост показали такие отрасли, как строительство, транспорт и складирование, информация и связь и другие. За 9 месяцев прошлого года общий объем валового притока прямых иностранных инвестиций в СКО составил почти 283 млн долларов. Почти в три раза рост по сравнению с 2022 годом.

На форуме выступили зарубежные спикеры, состоялись встречи предпринимателей. Достигнутые договоренности участники закрепили двусторонними меморандумами о сотрудничестве.

Дарья Пышмынцева