Игры в кёрлинг среди взрослых проходят в Петропавловске

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— В Петропавловске проходят соревнования в рамках ежегодного областного спортивного праздника «Север». Сейчас идут состязания по кёрлингу. Участие принимают 62 спортсмена из каждого района. В прошлом году победу одержала команда Есильского района. Кто же займёт первенство в этот раз?

А шансы есть у многих команд. Сейчас на льду несколько мастеров и кандидатов в мастера спорта. Один из них — Даулет Тарбак из Тайыншинского района. Кёрлингом он занимается уже 7 лет.

ДАУЛЕТ ТАРБАК, капитан команды Тайыншинского района:

— Являюсь мастером спорта РК. Получил его в 2019-м году. Участвовал в различных соревнованиях, выезжали и в РФ, в Алматы. Становился неоднократным чемпионом Казахстана по кёрлингу в разных дисциплинах. В 2020-м году Тайыншинский район был чемпионом «Севера». В прошлом году не получилось немного. Но в этом, надеюсь, будем чемпионами.

Кёрлинг активно развивается в СКО. Всё больше ребят отдают ему предпочтение. Наши спортсмены успешно защищают честь региона и страны на различных турнирах.

ДМИТРИЙ ГАРАГУЛЬ, капитан команды Есильского района:

— Кёрлинг — это игра долгая. В неё можно играть в любом возрасте и начинать с любого возраста. На профессиональном уровне играют до 50-ти лет и старше могут. Чем старше ты становишься, тем ты становишься опытнее, мудрее. Это сказывается. Недаром называют этот вид «шахматами на льду». Потому что здесь нужно продумывать каждый бросок, каждый камень на 5-6 шагов вперёд.

Точность броска, натирание льда перед «камнем», расчет действий — всё это влияет на ход игры. Всего в кёрлинге 8 эндов. Каждый энд — один бросок.

ИВАН БУНЯШИН, главный судья соревнований:

— Соревнования проходят по правилам Всемирной федерации кёрлинга. Задача — поставить больше камней в «дом». Возраст участников — 18+. Турнир проходит в программе смешанных команд — 2 девушки, 2 юношей.

По окончанию состязаний, которые продлятся три дня, сильнейших наградят грамотами, медалями соответствующих степеней. Лучший игрок получит кубок. Помимо этого, по итогам состязаний укомплектуют сборную, которая представит область на республиканском чемпионате. Он пройдёт в июле в Алматы.

Диана Салихова