Заместитель Премьер-Министра РК Тамара Дуйсенова прокомментировала жалобы казахстанцев на систему обязательного социального медицинского страхования

«Сейчас уже работает рабочая группа. Во-первых, сама система медицинского страхования правильная. Ею пользуются все в мире. Но именно наша система имеет свои проблемы. В этой связи создана рабочая группа, дан месячный срок, и Министерство здравоохранения представит свои предложения», — сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах Евразийского национального университета.

На вопрос о возможности снижения ставок выплат ОСМС казахстанцами, вице-премьер не ответила.

«Сейчас рабочая группа этот вопрос отработает, после этого дадим свои предложения», — пообещала Т. Дуйсенова.