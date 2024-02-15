Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала вопрос смены часовых поясов в стране

«Мы изучили все практики, в том числе и международные, связанные с этим вопросом. У нас функционируют большие научные центры — Центр физиологии человека, Центр астрофизики. Основное решение было научно изучено, и на основе доказанной информации было принято решение. Я уверена, что ожидаемый результат окажет положительное влияние на здоровье населения. Это потому, что у людей есть биологические часы, которые существуют веками. Не все государства идут на выравнивание этих биологических часов», — сказала Акмарал Альназарова в кулуарах Евразийского национального университета.

Министр подчеркнула, что поддерживает это решение.

«Хотя, с одной стороны, это благотворно влияет на здоровье граждан, в некоторых регионах изменится и световой день. Но самое главное, государство принимает этот вопрос для улучшения здоровья населения. Поэтому я поддерживаю это решение государства», — заключила министр.