Министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила о планах по оказанию государственной поддержки киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова на заседании Коллегии ведомства

«Мы планируем внести изменения в закон «О кинематографии», начать работу по оказанию государственной поддержки киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Вопрос, который волнует многих — это современное состояние «Казахфильма». Как министр я заинтересована в возвращении «Казахфильму» былой славы и статуса в международной киноиндустрии. Это ответственная задача, которая стоит перед нами», — заявила министр.

Аида Балаева заверила, что данное поручение Главы государства будет исполнено на должном уровне.

«Кто бы и как бы скептически не относился к будущему «Казахфильма», мы говорим, что «Казахфильм» — это не рядовая киностудия, это наша история, наш дух, надежда национального кино. Поэтому мы не только сохраним его, мы обеспечим его динамичное развитие», — добавила она.