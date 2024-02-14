Прокуроры выявили незаконную добычу подземных вод

Должностные лица лесного хозяйства Аккайынского района нарушили требования статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан, бурили скважину и производили забор подземных вод без разрешения на водопользование. Это данные областной прокуратуры. Аналогичные нарушения выявлены еще в 19 государственных органах: в отделах образования Жамбылского, Кызылжарского, Есильского районов, в аппаратах акимов Айыртауского, М.Жумабаева, Мамлютского, Тайыншинского, Тимирязевского районов, а также в лесных хозяйствах «Пресновское», «Булаевское» и «Есильское». По акту надзора областной специализированной природоохранной прокуратуры должностных лиц данных госорганов привлекли к административной ответственности по статье 141 КоАП в виде штрафа на общую сумму 423 680 тенге.



Дарья Пышмынцева