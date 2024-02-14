О программе «Тариф в обмен на инвестиции» и о повышении тарифов на коммунальные услуги

Текущее состояние инфраструктуры ЖКХ требует обновления. Кроме того, в данной сфере наблюдается отток квалифицированных специалистов. Для уменьшения износа сетей и улучшения качества услуг по поручению Главы государства в стране действует программа «Тариф в обмен на инвестиции». О ходе её реализации сегодня специалисты рассказали на брифинге.

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по СКО:

— Во исполнение поручения Главы государства в рамках новой тарифной политики на 2024 год скорректированы инвестиционные программы на общую сумму 2 678 798 тенге и тарифы 4-х субъектов естественных монополий.

Помимо этого повысились тарифы на коммунальные услуги: тепло и водоснабжение, водоотведение. С 16 февраля подорожает и электроэнергия. В отношении тарифов ведомство в настоящее время не может прийти к единому решению с компанией «Горгаз-сервис».

ДАМИР ТОКТАМЫСОВ, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по СКО:

— «Горгаз-сервис» обратился к нам с заявкой об изменении тарифа на сжиженный газ. Мы её рассмотрели. В результате вместо повышения тарифа мы снизили его на 4,2%. Неудовлетворенная этим решением компания обратилась в суд.

Вопрос пока остается открытым. Не исключено, что тарифы на газ могут снова измениться.



Диана Салихова