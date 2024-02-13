В РК стал известен регион с самым большим количеством детей-участников программы «Нацфонд — детям»

Самое большое количество детей-участников программы «Нацфонд — детям» проживает в Туркестанской области. Об этом рассказал директор департамента бюджетного кредитования, Национального фонда и взаимодействия по вопросам финансового сектора минфина Айбол Аргынгазинов. В Туркестанской области деньги получили 922,8 тысяч человек, им начислено 92,7 млн долларов. Всего в Казахстане 304,8 тысяч детей, которым исполнится 18 лет в течение этого года. Они получат право использовать свои накопления сразу при достижении совершеннолетия. Направить их можно на улучшение жилищных условий или образование.

Дарья Пышмынцева



