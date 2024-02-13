Полицейский из СКО стал чемпионом турнира по кикбоксингу в Дели

Старший лейтенант полиции Нурсултан Жакупов достойно представил страну на международном чемпионате по кикбоксингу в столице Индии г. Дели. В полуфинале он досрочно победил спортсмена из Непала. В финале его соперником был иранский боец. Североказахстанский спортсмен в погонах уже 2 года выступает за сборную Казахстана. В 2022 году полицейский стал чемпионом Азии на соревнованиях в Тайланде. Как отмечает первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев, спортивные успехи являются мотивирующим фактором профессионального роста для сотрудников полиции, которым необходима хорошая физическая форма, чтобы исполнять обязанности по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.



Валерия Сиваш