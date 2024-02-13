«Накорми дикое животное» — челлендж запустил студент колледжа в Петропавловске

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «Накорми дикое животное» — в таком челлендже сегодня участвуют активисты волонтёрского клуба «Камкор», что переводится как «забота». Сегодня они заботятся о братьях наших меньших, оставляя для них в лесу вот такие поляны с сеном.

Как известно, в зимнее время для косуль наступают тяжелые времена — из-за морозов и толстого слоя снега пропитание искать становится трудно. Вот такая поддержка поможет спасти жизни лесных обитателей, уверен инициатор челленджа Станислав Гвоздев.

СТАНИСЛАВ ГВОЗДЕВ, студент ВСКППК:

— Я делаю это для того, чтобы животные не погибали, были всегда сыты. Ну, конечно, понимаю, что мы не всех спасём. Но, возможно, если каждый так сделает, то все вместе мы спасём больше животных. Сейчас им тяжело из-за того, что снега очень много. Им сложно передвигаться и доставать пищу из-под снега.

Такая идея пришла юноше в голову, когда в его деревню стали приходить косули. Потихоньку он начал их кормить. Позже он решил устроить такую акцию и вступил в волонтерское движение.

ЖАННА БЕРЕЖНАЯ, заместитель директора ВСКППК:

— С 2011 года в нашем учебном заведении действует волонтёрский клуб «Камкор», ряды которого постоянно пополняются. И сейчас более 460-ти волонтеров оказывают посильную помощь. Волонтерство — это способ для молодых людей самовыразиться, самоутвердиться, найти единомышленников. Воспитывать в них гражданскую сознательность, духовные качества.

Эта акция была не единичная. Подкармливать лесных обитателей активисты намерены на постоянной основе. Тем временем в соцсетях на эту тему разразились настоящие дебаты. Под постами с видео, где кормят косуль, комментаторы разделились на два лагеря: кому-то жалко парнокопытных, некоторые считают их вредителями и уверены, что вмешиваться в процессы природы не стоит. В территориальной инспекции лесного хозяйства нам дали следующий ответ…

АНДРЕЙ КРАСНИКОВ, главный специалист отдела Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира:

— Как-то сказаться на экологии нашей области это не должно, потому что, скорее всего, с приходом тепла часть из них уйдёт обратно, откуда пришли. Единственное, что хочется отметить, вот люди переживают, что косуль много, что они страдают. Но, это природа. Просто по всей территории области на такую численность распределить корма не получится физически. В каждом охотхозяйстве есть кормушки, подкормочные площадки, соломцы, куда выкладываются корма. Единственное, это никто не афиширует.

По данным прошлого года, косуль в регионе насчитывается более 20 тысяч, сейчас их значительно больше, говорит специалист. Для поддержки диких животных в охотничьих хозяйствах специально заготавливают корма.

АНДРЕЙ КРАСНИКОВ, главный специалист отдела Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира:

— Наша область поделена на территории охотничьих хозяйств. И каждое из них обязано заготавливать корма для того, чтобы в тяжелый период времени — первый месяц весны проводить подкормку животных. В области у нас 47 хозяйств. Все они занимаются подкормкой. В этом году заготовлено 770 тонн сена, 410 тонн зерноотходов и 430 тысяч штук кормовых веников и 15,5 тонн соли.

В общем, подкармливание диких животных не должно повлиять на окружающую среду, уверяют в инспекции лесного хозяйства. Единственное, специалисты профильного ведомства просят не оставлять корм рядом с проезжей частью, ведь из-за этого растёт количество ДТП.

Диана Салихова



