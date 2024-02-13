Министерство культуры и информации РК разрабатывает проект концепции «Адал азамат»

Об этом говорится в ответе вице-премьера Тамары Дуйсеновой на запрос депутатов Сената.

«На втором заседании Национального собрания Глава государства затронул идею «Адал азамат» и подчеркнул необходимость формирования новой общественной этики в стране. В связи с этим, Министерство культуры и информации разрабатывает проект концепции «Адал азамат», целью которой является создание нового качества казахской нации. Концепция «Адал азамат» будет направлена на привитие в обществе самых благородных качеств, таких как патриотизм, справедливость, профессионализм, бережливость, трудолюбие, ответственность перед страной и семьей», — говорится в ответе вице-премьера.

Отмечено, что проект концепции включает в себя такие задачи, как формирование этики поведения в обществе, укрепление семейных ценностей (нетерпимости к насилию), трудолюбия и профессионализма, формирование экологической культуры и патриотического духа молодежи.

«Сегодня министерство совместно с заинтересованными государственными органами, общественными объединениями и экспертным сообществом определяет основные направления концепции, изучает международный опыт», — добавила Тамара Дуйсенова.