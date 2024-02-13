Четверых браконьеров из СКО лишили свободы на срок от 8 до 11 лет

В Северо-Казахстанской области четверо мужчин с осени 2022 года по февраль 2023-го совершили незаконный отстрел 53 косуль на окраинах областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 миллионов тенге. В Петропавловском городском суде огласили приговор по этому делу. Суд установил, что обвиняемые действовали в составе организованной преступной группы, созданной Виктором Гурьяновым, с применением огнестрельного оружия, автотранспортных средств с причинением крупного ущерба Северо-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира. Никто из подсудимых вину не признал. Каждый из них получил наказание в виде реального лишения свободы. В этой преступной группе судимость была только у Виктора Гурьянов.

ТАХМИНА СОБИРОВА, судья Петропавловского городского суда:

— Гурьянова Виктора Алексеевича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 262, п. 1) ч.6 ст.337 УК РК. Назначить ему наказание по ч. 1 ст. 262 УК РК в виде 9 лет лишения свободы, по п. 1) ч. 6 ст. 337 УК РК в виде 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с охотой сроком на 10 лет. В соответствии с п. 1) ч. 2 ст.14 УК РК признать в действиях Гурьянова опасный рецидив преступления. На основании ч. 3 ст. 58 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно Гурьянову назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы. С отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Подельников Виктора Гурьянова, а именно Максима Гнилякова, Юрия Жукова, Николая Зауэра суд признал виновными. Они получили наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

ТАХМИНА СОБИРОВА, судья Петропавловского городского суда:

— В качестве смягчающих вину обстоятельств подсудимых Николая Зауэра, Юрия Жукова, Максима Гнилякова суд принял наличие малолетних детей. Санкции статьи, по которым осуждены указанные лица, предусматривает дополнительный обязательный вид наказания в виде конфискации имущества.

Николай Зауэр находился под подпиской о невыезде, его взяли под стражу в зале суда, после оглашения приговора. Он не вступил в законную силу.



Дарья Пышмынцева