Президент Казахстана принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова

Николай Подгузов проинформировал о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период. Он сообщил, что второй год подряд инвестиции Евразийского банка развития в экономику Казахстана ежегодно превышают 1 млрд долларов. Николай Подгузов доложил, что годовой объем инвестиций банка за 2022-2023 годы суммарно составил 4,2 млрд долларов.

Подгузов рассказал, что в текущем году банк намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов; представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

Глава государства приветствовал проведение летом текущего года в Алматы годового собрания ЕАБР и делового форума, в повестку которого войдут такие вопросы, как водно-энергетический комплекс Центральной Азии, развитие транспортного каркаса и финансовых инструментов.

Президент также подчеркнул важность поддерживаемых банком инфраструктурных проектов в Казахстане.