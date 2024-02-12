Премьера спектакля «Саран» состоялась в Петропавловске

В казахском музыкально-драматическом театре им. С. Муканова состоялась премьера спектакля «Саран» по мотивам комедии «Скупой» французского театрального деятеля Мольера. Автором постановки стал турецкий режиссер Кубылай Эрделикара. В Казахстане с премьерой он впервые.

КУБЫЛАЙ ЭРДЕЛИКАРА, режиссёр, Турция:

— Впервые мы встретились с актерами из Петропавловска в Грузии. Тогда казахский коллектив поставил спектакль «Кукарача» грузинского писателя Нодара Думбадзе. Спектакль произвел на меня большое впечатление. После этого я решил поработать вместе с ними. Я благодарю их за то, что они поддержали мое предложение.

Всего 15 дней около 20 актёров работали над подготовкой спектакля. По их словам, работа с турецким режиссёром не вызывала трудностей. Дильназ Кабдырова переехала в Петропавловск из Алматы. Устроилась работать в театр. Говорит, подготовка за такой короткий срок для неё стала рекордом.

ДИЛЬНАЗ КАБДЫРОВА, актриса казахского музыкально-драматического театра им. С. Муканова:

— Я здесь играю Марианну. Сперва это бедная девочка, но в конце она становится богатой, находит отца, у которого очень много денег. Там очень много разворотов событий. В конце в меня влюбляется сын главного героя.

По словам Кубылая Эрделикара, сотрудничество Казахстана и Турции через культуру и искусство способствует сближению народов двух государств.

Валерия Сиваш

