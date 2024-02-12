8 человек спасли из снежного заноса

12 февраля около 6.00 часов утра на телефон «112» поступила информация о том, что возле села Бостандык Акжарского района в снежном заносе оказались 2 машины «Лада Гранта» и «Лада Веста». В автомобилях находились 8 пассажиров, трое из которых — дети. На место происшествия выехал снегоболотоход «ТРЭКОЛ» пожарной части, который доставил пострадавших в село Бостандык, где их разместили у родственников. В медицинской помощи никто из них не нуждался. ДЧС СКО предупреждает о недопустимости выездов на автотранспорте в период ухудшения погодных условий.

Валерия Сиваш