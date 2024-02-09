Во Дворце спорта прошёл хоккейный матч между командами «Кулагер М» и «Торпедо М»

На ледовой арене Дворца спорта им.А.Винокурова прошёл матч между молодежными хоккейными клубами «Кулагер М» и «Торпедо М». Игра с самого начала достаточно напряженная, каждая команда пыталась найти уязвимое место соперника и забить первый гол.

На 13-й минуте счет открывают усть-каменогороцы. Команды активизировались и стремились атаковать друг друга. И на 16 минуте еще один гол забивают хоккеисты из команды «Торпедо». Игра накаляется. «Кулагер» не теряет надежды. И на 18 минуте гол в ворота соперника забивает игрок под №7 Алексей Фрукалов из ХК «Кулагер».

МАКСИМ ПЕРВУХИН, главный тренер ХК «Кулагер М»:

— Команда хорошая, идёт повышенной в турнирной таблице. Наши парни полностью отдаются игре. Молодцы, стараются. Будем ждать хорошего результата.

Первый период заканчивается со счётом 2:1 в пользу «Торпедо М».

МАТВЕЙ КУЗЬМИН, нападающий ХК «Кулагер М»:

— Первый период прошел. И у нас, и у соперников много моментов. Так что будем сейчас выравнивать счет, стараться выигрывать.

Игра закончилась со счетом 1:8 в пользу ХК «Торпедо М». Следующая игра «Кулагера М» пройдет 12 февраля с павлодарским «Мұнайшы М».

Камилла Карим