В Отбасы банке открыты первые образовательные накопительные вклады «AQYL»

Райгуль Байматова — мама троих детей. Старшая дочь уже студентка. А младшим только предстоит поступление в вузы. Узнав, что существует образовательный накопительный депозит «AQYL», Райгуль решила воспользоваться возможностью. Она стала первой в области , кто открыл такой вклад.

РАЙГУЛЬ БАЙМАТОВА, жительница г. Петропавловска:

— Недавно я открыла депозит для своей дочери. Она учится в четвертом классе. Думая о её будущем, я решила, что это хорошая возможность накопить дочери на обучение. Условия в Отбасы банке мне понравились. Открыла на пять лет депозит.

Цель депозита «AQYL» — накопление средств для получения образования, как для своих детей, так и для себя. Открыть его можно на каждого ребёнка в семье.

НАЗЕРКЕ ГАЛЫМ, специалист отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Если клиент открывает депозит на 5 лет, то вознаграждение будет 9,5%. Если на три года, то 12,5%. Можно оплачивать образование, как в Казахстане, так и за рубежом. Также присваивается премия от государства — 5% или 7%. 5% — для всех категорий граждан, а 7% — из категории социально уязвимых слоев населения.

Премия государства начисляется спустя год после открытия депозита. Существует и обязательный первоначальный взнос. Он равен 3 МРП или 11 076 тенге. Какую сумму вносить ежемесячно, клиент решает самостоятельно.

НАЗЕРКЕ ГАЛЫМ, специалист отдела развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:

— Мы предлагаем наш депозит «AQYL» открывать через наших мобильных консультантов. У нас есть финансовые консультанты, консультационные центры. Лучше открывать через них, потому что они будут консультировать вас до конца ваших накоплений. То есть, вы всегда можете к ним обращаться по всем вопросам.

С 6 февраля депозит «AQYL» стал доступным в новом мобильном приложении банка. Стоит отметить, что если ребёнок поступил в вуз на грант, то накопления можно будет снять и направить на любые цели, в том числе и на покупку жилья. Помимо этого для пополнения депозита можно использовать средства, полученные из Национального фонда. Ими могут распорядиться совершеннолетние граждане.

Диана Салихова