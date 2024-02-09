Почти 900 грубых нарушений выявили полицейские во время ОПМ «Безопасная дорога»

Полицейские СКО усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения. Стражи порядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». К нему привлекли свыше 400 сотрудников полиции. По области выявлено 12 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. К примеру, в Петропавловске полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный 38-летний россиянин. На пассажирском месте находился владелец машины — 43-летний петропавловец. Он объяснил, что употреблял спиртное вместе со знакомым, после чего пустил его за руль. Решением суда их обоих арестовали на 15 суток. Следующие 7 лет им запрещено управлять транспортными средствами.

АЛЕКСАНДР РОЗБАХ, заместитель начальника управления МПС ДП СКО:

— Всего за 3 дня ОПМ на дорогах области выявлено 890 грубых нарушений ПДД. Самым частым стало превышение скорости — 152 факта. В прошлом году нарушения скоростного режима стали причиной 16 ДТП, в которых погибли 7 человек, 21 был ранен. В январе 2024 года по той же причине произошло одно ДТП с тремя ранеными. Данное нарушение особенно опасно в сложных климатических условиях Северного Казахстана. Призываем всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД. Помните: безопасность на дороге начинается с дисциплины водителей и пешеходов.



Дарья Пышмынцева