Первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Казахстана Мухтар Тиникеев высказал мнение о необходимости пересмотра Трудового кодекса

Он отметил, что текущая версия кодекса, принятая в 2015 году, сильно выгодна для работодателей и олигархов, но не защищает интересы трудящихся. Тиникеев подчеркнул проблему неиндексированности заработной платы, утверждая, что это снижает покупательную способность работников. Он также подчеркнул необходимость разработки методики расчета минимальной заработной платы, ссылаясь на международные стандарты.

Федерация профсоюзов Казахстана активно работает над этим вопросом с правительством и международными организациями.