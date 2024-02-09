Национальная академия наук при Президенте РК будет вносить предложения по применению научных инноваций в реальном секторе экономики

Об этом сообщил президент Нацакадемии наук Ахылбек Куришбаев на встрече с учеными в Назарбаев университете.

«Сейчас в научном сообществе задаются вопросом: «Какова роль в развитии казахстанской науки вновь созданной Национальной академии наук при Президенте РК?». Нам нужно понять, что мы не должны пересматривать, тем более нарушать сложившуюся в стране систему управления наукой. Академия не должна стать вторым государственным уполномоченным органом и дублировать его, переподчиняя научные учреждения от одного ведомства другому», — высказался Ахылбек Куришбаев.

По его словам, объединение усилий ведущих ученых и создание условий для конструктивного обсуждения направлений научно-технического развития страны является сегодня основной миссией Академии.