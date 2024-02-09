Для участия в 60-й Венецианской биеннале Казахстан разработал современную интерпретацию древней легенды о мифической земле под названием Jerūiyq

Об организации павильона рассказали кураторы выставки на пресс-конференции.

Основная концепция 60-й Венецианской биеннале «Иностранцы Везде» раскрывает проблематику миграции, культурный плюрализм и заново открывает имена художников-модернистов из стран Глобального Юга. На экспозиции от Казахстана представят воображаемый мир футуристических горизонтов и порталов из настоящего в иные измерения.

«Наша идея посвящена теме эмансипации воображения. Мы стараемся освободить наше сознание, которое на данный момент в международном контексте испытывает, можно сказать, кризис нарративов, политических активов, философских концепций и других различных идей. Мы все живем в международной евроцентричной парадигме мира. Размышляем о том, как можно поменять это мировоззрение, наши фантазии и представления о будущем», — рассказал со-куратор Анвар Матжанов.

По словам со-куратора Данагуль Толепбай, участие в Венецианской биеннале очень важно для страны, так как это очень престижное мероприятие, на котором люди искусства могут высказаться.