Директор Института мировой экономики и политики Ержан Салтыбаев проанализировал недавние назначения в Правительстве Казахстана

«Новый Премьер-министр приходит с новой повесткой, и понятно, что Президент, принимая решение, и партия AMANAT, выдвигая его, ставили определенные задачи. Они были обозначены еще в сентябрьском Послании Президента. Ключевой задачей было формирование новой экономической политики», — отметил Ержан Салтыбаев.

По его мнению, судя по всему, Касым-Жомарт Токаев не был удовлетворен решениями и предложениями, сделанными предыдущей командой Премьер-министра Алихана Смаилова.

«Об этом Глава государства говорил прямо и открыто во время визита в Экибастуз, когда сказал, что поговорив с экономическим блоком, он не услышал того, чего хотел бы — креативных, толковых идей. Возможно, это связано со спецификой прежнего Премьера, он больше фискал, больше специалист по финансовой части, но не экономический стратег и аналитик. Да, можно сказать, что и нынешний Премьер также не относится к разряду экономистов. Но, видимо, в этом случае задача была в том, чтобы пришел человек со свежим взглядом, незашоренный, и самое главное — с мандатом на то, чтобы довести до конца те поручения, которые были даны Президентом», — добавил эксперт.