ОПМ «Безопасная дорога» и «Қару» проводят линейные полицейские на станции Петропавловск

В целях предупреждения совершения правонарушений на объектах железнодорожного транспорта с 5 февраля на станции Петропавловск проводится операция «Безопасная дорога».

АДИЛЬ МУРАТОВ, начальник ОАП ЛОП на станции Петропавловск:

— За два дня проведения ОПМ выявлено 19 различных административных правонарушений. Основные правонарушения — это ст. 440 (появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения), ст. 559 ч. 5 (переход жд путей в неустановленном месте.

Параллельно выявляют нарушения и в сфере незаконного оборота оружия в рамках операции «Қару». Все приезжие граждане обязаны проходить досмотровой комплекс. По словам полицейских, выявляется в основном холодное оружие. С начала текущего года зарегистрировано одно правонарушение.

АДИЛЬ МУРАТОВ, начальник ОАП ЛОП на станции Петропавловск:

— В этом году имеется один факт. Гражданин России перевозил кастет. Сейчас на основании экспертизы по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК.

Сотрудники линейного отдела полиции раздали памятки и призвали граждан к соблюдению общественного порядка в поездах.

Всего с начала 2024 года выявлено более 270 административных правонарушений.

АДИЛЬ МУРАТОВ, начальник ОАП ЛОП на станции Петропавловск:

— Основные правонарушения по нулевой терпимости. Это торговля в неустановленном месте (ст. 204), ст. 449, ст. 440 и 441 курение в общественном месте. Серьезных правонарушений с начала текущего года не зарегистрировано.

Оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога» и «Қару» продлятся до 29 февраля.

Валерия Сиваш