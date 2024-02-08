Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала возможность прекращения обязательного социального медстрахования

«Вопрос о закрытии ОСМС не стоит. Система медстрахования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях это не значит, что мы должны от них избавляться. Мы должны продолжать их совершенствовать. Да, мы понимаем, что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время Глава государства сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращений на некачественное оказание медпомощи», — сказала Акмарал Альназарова в кулуарах Сената.

По ее словам, по итогам 2023 года есть рост количества жалоб на 20%.

«Вчера местным исполнительным органам даны были соответствующие поручения, чтобы мы проанализировали структуру жалоб и Минздрав примет меры и решения. В части урегулирования нормативных-правовых актов, избыточное хождение мы должны минимизировать, и в первую очередь вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств и полностью отказаться от неэффективных трат. То есть 2,8 трлн тенге — это немалая сумма. Вопрос в том, как мы ее сейчас расходуем. Сейчас мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективную растрату», — добавила она.