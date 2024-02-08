Аким области проверил готовность противопаводковой техники в рамках учений «Көктем-2024»

В день республиканских командно-штабных учений «Көктем — 2024» в Петропавловске прошёл смотр техники, которую при необходимости задействуют во время паводка. Спасатели подготовили болотоходы, мотопомпы, водонепроницаемые костюмы, палатки, плавсредства и не только.

ЕРИК САРЫБАЕВ, начальник ДЧС СКО:

— За 2023 год было закуплено за счет республиканского и местного бюджетов 11 единиц техники, а также были приобретены три комплекта беспилотных летательных аппаратов. В этом году из местного бюджета выделено более 430 млн тенге на закуп техники и оборудования, предназначенных не только для ликвидации ЧС, связанных с паводковым периодом, а также на другие виды. В областном центре мы сформировали в 8 направлениях группировки сил и средств. По прогнозу филиала РГП «Казгидромет» будем экстренно мобилизовать их заблаговременно.

На смотре техники побывал аким области Гауез Нурмухамбетов. Он отметил, что к приходу весны должны быть готовы все службы гражданской защиты. По прогнозам синоптиков, паводок может прийти в северный регион в конце третьей декады марта.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:

— У нас около 1000 водопропускных труб только по областной сети, они сконцентрированы в районах Есильском, Айыртауском, им. Г.Мусрепова, там одна за другой эти трубы идут.

Открывать водопропускные трубы на участках областных и республиканских дорог начнут в марте. Отдельные районы Петропавловска подвержены подтоплению грунтовыми водами. Глава региона обратил внимание акима города на то, что крайне важно своевременно вывезти снег, который скопился в областном центре.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— В день вывозят от 11 до 13 тысяч кубов снега, поэтому эту работу нельзя останавливать, нужно её усиливать. Очень много снега в этом году.

В случае, если сил и средств областного департамента по ЧС не будет достаточно, к ликвидации паводка привлекут спасателей из Астаны, Жамбылской и Кызылординской областей, добавил на смотре техники Ерик Сарыбаев.

Дарья Пышмынцева