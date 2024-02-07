Президент принял участие в пленарном заседании Мажилиса

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность стратегических реформ и выдвинул кандидатуру Олжаса Бектенова на пост Премьер-министра. Кандидатура Бектенова была поддержана депутатами.

Глава государства обозначил задачи перед новым Правительством, подчеркнул необходимость продолжения работы по повышению благосостояния населения и призвал к смелым решениям для стимулирования экономики. Он также отметил важность принятия новых подходов и реформ для адаптации к новым вызовам.

«Это задача исключительной важности и носит стратегический характер. Необходимо адаптироваться к новым реалиям. Мы должны уметь противостоять новым вызовам. Будут разработаны новые подходы, будут приняты новые реформаторские решения. В целом, считаю, необходимо придать новый импульс деятельности Правительства, общественность этого также ждет», — добавил Президент.