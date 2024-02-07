Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил новых руководителей ключевых министерств

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил новых руководителей министерств национальной экономики, финансов, здравоохранения и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Обращаясь к вновь назначенному заместителю Премьер-министра – министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, глава Правительства отметил, что перед ведомством стоят большие и амбициозные задачи.

«Миннацэкономики – это можно сказать основной двигатель реформ и реализации поставленных задач по осуществлению экономического рывка. Все необходимые ресурсы, я думаю, есть. Самое главное – я хотел бы нацелить министерство на активную работу без формализма, бюрократии, лишних совещаний. Больше дела, меньше слов», — сказал Олжас Бектенов.