Глава государства провел расширенное заседание Правительства

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось расширенное заседание Правительства. Во время него Глава государства подвел итоги ушедшего года и обозначил актуальные задачи на ближайшую перспективу.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Однако, это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности Правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир — увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия.

В новом году по мнению Президента требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политики страны. Лидер Казахстана сообщил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс. Касым-Жомарт Токаев добавил, что Правительству предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Он указал, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП страны снижается. Лидер Казахстана также потребовал придать новый импульс промышленному развитию страны.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Для реализации внятной и эффективной индустриальной политики в прошлом году было создано отдельное министерство. Прошло уже достаточно времени, пора показывать конкретные результаты. Министерство должно разрабатывать ориентиры для отрасли и инвесторов. Конкретные меры и подходы, которые стимулировали бы вложения в новые высокотехнологичные производства, пока не выработаны. Перечень прорывных проектов подготовлен, но требует основательной доработки. Эти производства должны изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста. Всего этого пока не произошло.

Глава государства отметил, что Правительству следует уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Особое внимание на расширенном заседании было уделено социальной сфере. Не остались в стороне и вопросы системы здравоохранения.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству, акимам регионов и Фонду «Самрук-Казына» в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов «Модернизация сельского здравоохранения» и «Комфортная школа».

Дарья Пышмынцева



