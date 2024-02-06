Экс-премьер-министр РК Алихан Смаилов сделал обращение казахстанцам на своей странице в Facebook

«Дорогие казахстанцы! Сегодня Глава государства принял отставку Правительства Республики Казахстан. Прежде всего хочу выразить огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за оказанное доверие возглавить Правительство РК в очень непростое время. Эти два года носили переломный характер для общества. Глава государства инициировал важнейшие политические и экономические реформы, направленные на построение нового Справедливого Казахстана. Работа Правительства была направлена на реализацию этих реформ и обеспечение устойчивого социально-экономического развития нашей страны. Благодаря слаженным действиям Правительства и местных исполнительных органов удалось достичь определенных результатов.

По итогам прошлого года рост экономики составил 5,1%, все основные отрасли продемонстрировали положительную динамику. Инфляция была снижена в 2 раза. Второй год подряд приток прямых иностранных инвестиций являлся одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие: их годовой объем был на уровне 26-28 млрд долларов. Активы Нацфонда увеличились за прошлый год на 4 млрд долларов и превысили 60 млрд долларов. Рейтинговые агентства подтвердили суверенный рейтинг и инвестиционную надежность национальной экономики.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем своим коллегам по Правительству, а также депутатскому корпусу за совместную и продуктивную работу. Спасибо всем казахстанцам, которые своим трудом вносят вклад в развитие нашей страны», — говорится в тексте обращения.