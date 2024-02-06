В Петропавловске очищают крыши от снега

— У нас старый трехэтажный дом, аварийная крыша, и снег, бывает, падает с крыши. Я вообще переживаю, может и завалиться крыша.

— Плохо стали убирать. В нашем доме, допустим, раньше хорошо убирали, а нынче что-то плохо, потому что то дворников нет, то еще что-то.

— Висит с крыш снег, люди ходят. А я сколько раз спасал людей: вот девушка идет, я ее оттолкнул, и сразу с падает с крыши все.

В жилищной инспекции объясняют: поддержанием состояния крыши должны заниматься председатели ОСИ и КСК, обслуживание дома — непосредственная ответственность жильцов.

АСЕТ ИСМАГУЛОВ, и.о. руководителя отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска»:

— Согласно правил благоустройства населенных пунктов СКО данная обязанность закреплена за собственниками зданий и сооружений. Обязательное требование — в смете на содержание общего имущества кондоминиума должны быть заложены эти средства, это немаловажный факт.

Уборка дома на четыре подъезда стоит порядка 60 тысяч тенге, говорит Асет Исмагулов, поэтому сезонные траты на предстоящий снежный сезон стоит распланировать заранее. Но что делать, если председатель ОСИ или КСК не занимается вопросом и не реагирует на жалобы жильцов?

АСЕТ ИСМАГУЛОВ, и.о. руководителя отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска»:

— В первую очередь нужно обратиться в органы внутренних дел, потому что за соблюдение правил благоустройства отвечают они. Или можно обратиться к нам, мы соответствующую информацию направим в данные правоохранительные органы.

Сегодня сотрудники отдела ЖКХ инспектируют дома по улице Жукова. Уборка снега здесь идет полным ходом, количество выпавших осадков — больше 30 см.

АННА БОГОСЛОВСКАЯ, корреспондент:

— Начало февраля выдалось теплым, а вот осадков выпало много, и большие снежные шапки стремятся соскользнуть с крыш. Это создает угрозу не только пешеходам. Ветхая кровля может обрушиться под тяжестью осадков. Конечно, своевременная уборка спасает от многих неприятностей.

Такая неприятность произошла 28 января в доме № 84 на ул. Абая. Старая шатровая крыша не выдержала порывов ветра, веса снега и льда, произошло обрушение. Но причина, конечно, не всегда в кровле, которая никогда не видела ремонт.

АСКАР СЕКСЕНОВ, председатель КСК «Интернациональная, 59»:

— Большинство домов в Петропавловске возводили в 80-90 годах прошлого века. Не всегда у жильцов есть возможность содержать многоэтажку.

Анна Богословская

