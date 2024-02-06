В Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей»

«Основной целью предлагаемого законопроекта является повышение эффективности мер по защите прав и законных интересов всех людей, в том числе женщин и детей. В 2017 году домашнее насилие было декриминализировано. Поэтому хотелось бы отметить, что самые серьезные резонансные события в обществе – это последствия этой декриминализации. При этом я коснусь нескольких важных аспектов законопроекта. Во-первых, учитывается повышенная ответственность за насилие. С 2017 года за причинение легкого вреда здоровью учтена административная ответственность и штраф в размере 15 МРП или лишение свободы на срок до 15 суток. Теперь эти статьи будут включены в Уголовный кодекс», — сказала депутат Жулдыз Сулейменова, комментируя предлагаемые поправки в законодательство.

Кроме того, в Уголовный кодекс включается статья об избиении. За избиение учитывается штраф до 80 МРП или общественные работы на срок до 80 часов, либо арест до 25 суток. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление уполномоченным органам права принимать соответствующие меры на основании информации о насилии в СМИ или онлайн-платформах, не дожидаясь обращения потерпевшего.