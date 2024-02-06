В 2023 году в Казахстане насчитывалось 3016 полигонов твердо-бытовых отходов, и только 20% из них соответствуют экологическим и санитарным нормам

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций. По данным Минэкологии, ежегодно в Казахстане образуется около 4,5 млн тонн коммунальных отходов, большая часть из которых, ввиду отсутствия повсеместного раздельного сбора, недостаточных мощностей по сортировке и переработке отходов, захоранивается на полигонах.

«Основными показателями в сфере управления отходами являются обеспечение населения услугами по вывозу отходов и развитие переработки отходов. Так, согласно Концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике, мы должны к 2030 году обеспечить 100% жителей услугой по вывозу отходов с действующего покрытия в 81% и достичь 40% переработки отходов с нынешних 24%», — сообщил Е. Нысанбаев.

Акиматы получили задачу разработать механизмы улучшения ситуации в регионах и превращения существующих полигонов в экологически безопасные места.