Условия проживания студентов в общежитиях проверили в Петропавловске

«Чтобы от учебы ничего не отвлекало». Мониторинг условий проживания студентов в общежитиях проводят представители молодежного крыла «Жастар рухы» совместно с руководством университета. Начали обход они с общежития в 10 корпусе. Осмотрели комнаты студентов, кухню, прачечную и другие помещения.

— Никаких проблем нет?

Затем перешли к осмотру общежития под номером 3. Рассчитано оно на 360 мест. Сейчас здесь проживают 330 студентов. Смотрели специалисты на состояние мебели, чистоту. Некоторые недочёты всё же выявили, однако, как заверила комендант общежития, они уже включены в план ремонта и будут устранены в этом году. В целом, по словам студентов, жильё их устраивает.

Такие мониторинги проводят два раза в год: в начале учебного года и в середине. Студенты в свою очередь могут направить обращение в молодежное крыло. Чаще всего они делают это через директ Instagram-странички «Жастар рухы» или рабочий номер What’sApp.

БИРЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВ, председатель СКОФ МК «Жастар рухы»:

— Бывает, поступают к нам жалобы насчет общежития. Те, кто не смог получить место или же есть какие-то проблемы, может какие-то коррупционные риски. Они могут обращаться, и мы по мере возможности стараемся решать совместно с руководством университета и колледжей. Мы стараемся направлять рекомендательные письма в местные исполнительные органы, т.е. это управление образования, отдел образования, колледжам и университету.

Всего на балансе университета 4 общежития на 1365 мест. Перед началом учебного года был дефицит на 420 мест. Сейчас ситуация иная, заверяют специалисты.

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, член правления Kozybayev University:

— Для того, чтобы устранить данный дефицит, мы арендовали общежитие по адресу Театральная, 36. На сегодня у нас нет студентов, которым мы не можем дать место. У нас даже сейчас есть свободные места в общежитиях. На следующий год нам планируют передать два общежития на 1200 мест. Мы надеемся, что 100% студентов будут обеспечены местами в общежитии.

Всего в Kozybayev University обучаются более 6 тысяч студентов. Общежитием обеспечивают как местных, так и приезжих ребят. Также каждый год проводят ремонтные работы.

АКМАРАЛ ТУРГАЛЕЕВА, член правления Kozybayev University:

— Ежегодно мы проводим текущий ремонт общежития. В этом году мы сделали в 10 общежитии. Переоборудовали учебный корпус под общежитие. Полностью была закуплена мебель, техника. Также сделали капитальный ремонт оконных блоков в общежитии №2, ремонт душевых кабин.

Всего в СКО 24 общежития. Провести такой мониторинг планируют в каждом из них.

Диана Салихова